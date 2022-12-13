В Белом доме считают, что дефолт США по госдолгу стал бы подарком Китаю и России

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что проблема создана искусственно.

Возможный дефолт по федеральному американскому долгу стал бы подарком для Китая, России и других конкурентов США. Соответствующее мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в американской администрации при президенте Джо Байдене выразила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Если бы дефолт произошел, то это стало бы подарком Китаю, России и другим конкурентам США.... Конгресс должен сделать свою работу и предотвратить дефолт. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь США

Карин Жан-Пьер напомнила СМИ о том, что директор американской Национальной разведки Эврил Хейнс на прошлой неделе выразила мнение о том, что Москва и Пекин якобы могут в информационном поле использовать последствия дефолта в США против Вашингтона. Эксперт считает, что возможный дефолт в стране приведет к "глобальной неопределенности" вне зависимости от того, насколько долгим он окажется. В Белом доме уточнили, что власти не стремятся к краткосрочному увеличению потолка госдолга. Чиновница полагает, что вопрос с уровнем госдолга создан искусственным способом и его можно легко решить в том случае, если в дело вмешаются члены Палаты представителей.

Представитель Белого дома Жан-Пьер: США победили фашизм во Второй мировой войне.

Фото и видео: YouTube / Fox News