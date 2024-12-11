В США раскрыли нелепые затраты администрации Байдена-Харрис.

Администрация предыдущего американского президента от Демократической партии Джо Байдена потратила десять миллионов долларов налогоплательщиков на создание и изучение трансгендерных (трансгендеры являются частью ЛГБТ* - запрещенной на территории России экстремистской организации) обезьян, мышей и крыс. Соответствующее заявление сделала член Палаты представителей Конгресса США от штата Южная Каролина от Республиканской партии Нэнси Мэйс. Иностранка указала, что при работе в Белом доме Камалы Харрис и Джо Байдене власти израсходовали порядка 2,5 миллионов долларов на изучение репродуктивных способностей трансгендерных мышей.

Эти DEI-гранты (Diversity, Equality and Inclusion, программы разнообразия, равенства и инклюзивности были направлены на проведение болезненных и смертельных трансгендерных экспериментов по инвазивной хирургии и гормональной терапии животных в университетах по всей стране. Нэнси Мэйс, конгресвумен США

Кроме этого, администрация вВашингтоне финансировала исследования о восприимчивости подобных животных к передозировке наркотическими веществами, их воможности по заражению ВИЧ-инфекцией.

Маск утверждает, что USAID финансировало разработку биологического оружия.

Фото: The X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Libs of TikTok

Видео: YouTube / TrumpRap