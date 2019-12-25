Конгресс США поддержал меры против злоупотребления механизмами Интерпола

Законодатели хотят получить от администрации Байдена список стран-нарушителей.

Американский Конгресс поддержал меры против злоупотребления механизмами Интерпола. Эти принципы вошли в состав оборонного бюджета на текущий финансовый год, который начался с 1 октября. Инициатива призвана бороться со злоупотреблением инструментами розыска по политическим мотивам. В поправке проекта говорится о том, что отдельные участницы Интерпола неоднократно злоупотребляли базами персональных данных, а также такими механизмами, как рассылка и уведомления. Это происходило в нарушении международных стандартов по правам человека.

Законодатели уверены, что инструменты Интерпола применялись для запросов ради преследования политических оппонентов, общественных правозащитников и журналистов. В США министр юстиции и государственный секретарь предложили реформировать систему ради пресекания незаконной деятельности. В частности, будет ограничен доступ к информационным базам для государств-нарушителей.

Законодатели хотят добиться того, чтобы администрация Белого дома регулярно предоставляла им списки стран, допускающих указанные нарушения.

Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на $770 млрд.

Фото: www.c-span.org