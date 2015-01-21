Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на $770 млрд

Документ поступает на подпись главе Белого дома.

Американский Конгресс одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год объемом около $770 млрд. Средства будут потрачены в текущем финансовом году, который начался 1 октября. Трансляцию заседания вел местный телеканал C-SPAN. "За" инициативу выступили 89 сенаторов, еще 10 человек проголосовали против.

Напомним, что палата представителей утвердила данный документ еще на прошлой неделе. Теперь он поступает на подпись к президенту Джо Байдену. Ранее законопроект был согласован со всеми законодательными структурами парламента США. Оборонный бюджет содержит в своем составе 4 млрд долларов на программы по антироссийскому сдерживанию в европейском регионе. На военную помощь Киеву будет направлено 300 млн, на сотрудничество с Балтией - еще около 150 млн.

Напомним, что из проекта бюджета ранее законодателями были исключены инициативы о санкциях против газопровода "Северный поток - 2", а также суверенного долга РФ и рестрикции в отношении 35 граждан РФ. В этот перечень попали министры, общественные деятели и журналисты.

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