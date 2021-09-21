Кабмин Украины представил в Раде госбюджет-2022 с ростом ВВП 3,8% и инфляцией в 7,3%

Сергей Марченко рассказал об основных статьях для бюджета Украины.

Правительство Украины представило в Верховной Раде государственный бюджет на 2022 год с ростом ВВП 3,8% и инфляцией в 7,3%. Такие данные с трибуны парламента огласил министр финансов Сергей Марченко. Чиновник отметиЛ. что для страны дефицит предусматривается на уровне 270 млрд гривен (около 9,31 млрд долларов) или 6% от ВВП

Доходы бюджета предусматриваются на уровне 1 трлн 71,1 млрд гривен ($36,93 млрд при расчетном курсе 29 гривен за доллар), расходы - 1 трлн 350 млрд гривен ($46,55 млрд). Сергей Марченко, министр финансов Украины

Эксперт пояснил, что Киев хочет делать вложения в "человека, страну и будущее". Основным приоритетом для бюджета на следующий год станет отрасль здравоохранения, обеспечения ветеранов войны и военных. На оборонный сектор будет выделено 5,92% от ВВП Украины (267 млрд гривен или $9,21 млрд). Такое финансирование отрасли станет самым значительным за всю историю независимого государства.

По сравнению с 2020 годом расходы на военные нужды вырастут на 8,53%.

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