Украине предрекли "жесткую волну дестабилизации" после выборов в РФ

Экс-глава украинского МИД считает, что ЕС будет вынужден признать итоги голосования, чтобы вести диалог с Москвой.

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страну ждет "волна дестабилизации" после российских выборов в Государственную Думу. Своими мыслями он поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам экс-министра, страны Европейского союза признают результаты выборов, включая голоса тех, кто проживает в Крыму и Донбассе. Причиной этому станет необходимость диалога с властями РФ о ситуации в Афганистане, высоких ценах на газ и политике в отношении КНР.

Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины. Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

Он выразил уверенность, что "ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью". Однако Климкин не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы.

Напомним, Центральный избирательный комитет России обработал сто процентов протоколов на выборах в Государственную Думу. Партия "Единая Россия" побеждает на парламентских выборах с результатом 49,82% голосов. На втором месте – КПРФ с 18,93% голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 7,55%. Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди", которые набрали 7,46 и 5,32 процента голосов соответственно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму.

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