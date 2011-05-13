В Финляндии могут конфисковать имущество рядовых россиян

Первые признаки того, что система покупки недвижимости в Суоми разладилась, наблюдались ещё в 2015 году.

До недавнего времени под санкции ЕС попадали исключительно российские олигархи, однако теперь имущество могут конфисковать и у рядовых граждан, которые приобрели имущество в соседней Суоми. Такое заявление сделал Глава Министерства обороны Финляндии Антти Кайкконен, пишет газета Aamulehti. Подробности приводит издание Spb.aif.ru.

Финские власти действительно могут заняться вопросом конфискации в том случае, если имущество расположено "на территории, важной для безопасности страны". При этом, жители северо-западной части РФ уже успели приобрести достаточно внушительное число квартир и частных домов на финской территории. Особенно остро проблема стоит для петербуржцев, так как долгое время цены в финской глубинке были сопоставимы со стоимостью квартиры в спальном районе Северной столицы.

Отмечается, что первые признаки напряжености в отношениях начались ещё в 2015 году, когда финское издание Iltalehti обратила внимание на повышенный интерес граждан РФ к недвижимости архипелага Турку. На данный момент у россиян сохраняется право посещать свою недвижимость в Финляндии, однако со стороны соседей могут последовать и более жесткие ограничения.

Ранее мы сообщили о том, что генконсул Финляндии в Петербурге рассказала о новых правилах въезда для россиян.

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