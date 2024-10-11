Джорджа Мелони рассказала об организации крупного мероприятия в поддержку Киева.

Конференция по восстановлению Украины пройдет в Риме в июле 2025 года. Соответствующее заявление сделала в ходе выступления перед журналистами на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским глава итальянского правительства Джорджа Мелони. Иностранная чиновница добавила, что в интересах европейского государства помогать Украине.

Рада объявить, что следующая конференция по восстановлению Украины, которую в следующем году будет принимать Рим, состоится 10-11 июля. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Напомним, что Владимир Зеленский посетил столицу Италии в рамках своего официального рабочего турне, в ходе которого политик представляет свой "план победы". В пятницу утром, 11 октября, у украинского президента запланирована аудиенция у Папы Римского Франциска в Ватикане.

Глава МИД Италии: к поддержке Урсулы фон дер Ляйен надо привлечь консерваторов.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України