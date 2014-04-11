Конашенков: ракетные войска и артиллерия за ночь поразили 408 целей

В Минобороны РФ рассказали об успехах ВКС России.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск за прошедшую ночь поразили 408 целей в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 28 апреля поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Он отметил, что ликвидировано 18 пунктов управления противников, а также 383 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины. Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Ракетами поражено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, которые располагались на территориях населенных пунктах Барвенково и Ивановка.

ПВО РФ сбили украинский Су-24 в небе ЛНР и ракету "Точка-У" над Изюмом.

Фото и видео: Минобороны России