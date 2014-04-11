ПВО РФ сбили украинский Су-24 в небе ЛНР и ракету "Точка-У" над Изюмом

Игорь Конашенков отметил, что была попытка ВСУ атаковать городскую больницу.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-24 в небе над Луганской народной республикой, а также ракету "Точка-У" над Изюмом в Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 28 апреля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка ЛНР сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что системой ПВО России отражен удар украинской баллистической ракеты "Точка-У", наносимый по жилым районам города Изюма. По предварительным сведениям, противник атаковал местную больницу, в которой размещен медицинский отряд. Врачи оказывают там помощь населению региона.

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Фото и видео: Минобороны России

