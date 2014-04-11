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ПВО РФ сбили украинский Су-24 в небе ЛНР и ракету "Точка-У" над Изюмом
Сегодня, 11:13
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ПВО РФ сбили украинский Су-24 в небе ЛНР и ракету "Точка-У" над Изюмом

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Игорь Конашенков отметил, что была попытка ВСУ атаковать городскую больницу.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-24 в небе над Луганской народной республикой, а также ракету "Точка-У" над Изюмом в Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 28 апреля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. 

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка ЛНР  сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что системой ПВО России отражен удар украинской баллистической ракеты "Точка-У", наносимый по жилым районам города Изюма. По предварительным сведениям, противник атаковал местную больницу, в которой размещен медицинский отряд. Врачи оказывают там помощь населению региона.

ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, донбасс, игорь конашенков, изюм, лнр, минобороны, пво, су-24, точка-у
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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