Konami анонсировала ремейк Metal Gear Solid: Snake Eater и показала трейлер

Осенью выйдет серия ремастеров серии.

На официальном шоу от PlayStation компания Konami официально анонсировала ремейк компьютерной игры Metal Gear Solid 3: Snake Eater, а также поделилась в социальных сетях подробностями проекта. Авторы намерены сохранить оригинальный сюжет и геймдизайн, но обновят игровой процесс, звук и графику. Озвучка персонажей останется оригинальной. В концепте используется символ Δ. Эта "дельта" говорит о принципе работы, когда изменения или отличия вносятся без правок самой структуры. Напомним, что осенью 2023 года студия Konami выпустит "классическую коллекцию" ремастеров Metal Gear Solid с тремя играми серии. В настоящее время у ремейка MGS 3 пока что нет даты выхода в свет.

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Фото и видео: YouTube / Konami