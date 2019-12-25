Комздрав: за сутки от коронавируса привились более 18 тысяч петербуржцев

Всего выполнено 24 360 инъекций.

В Петербурге за сутки вакцинировались от коронавируса более 18 тысяч человек. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

За сутки от ковида впервые привились двухкомпонентными вакцинами и однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" 18 731 человек. Всего выполнено 24 360 инъекций.

Ранее Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 27 октября. Согласно документу, за прошедшие сутки первично привились 10 926 человек, вторично вакцинировались 10 226 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 677 707 человек, а 1 867 864 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Однако губернатор Петербурга Александр Беглова выразил недовольство темпами вакцинации от COVID-19. По словам Беглова, этого недостаточно, поскольку "вирус становится злее".

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