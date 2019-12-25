Комздрав определил хронические заболевания для перехода на "удалёнку"

Комитет по здравоохранению Петербурга определил хронические заболевания, в случае которых переход на "удалённую" работу обязателен. Документ разместили на официальном сайте правовой информации, полный список болезней опубликован на сайте городского правительства.

В список вошли заболевания имунной и эндокринной систем, куда относят ожирение и сахарный диабет. Туда также относятся заболевания органов дыхания (астма), болезни костно-мышечной системы и соединительных тканей, мочеполовой системы, систем кровообращения, а также в случае появления новообразований.

На "дистанционную" работу рекомендовано отправлять беременных, недавно родивших женщин, а также людей, которых перенесли пересадку органов и тканей.

Ранее стало известно, что петербургские вузы получили от правительства города запрос максимально перейти на дистанционное обучение.

Мы сообщали о том, что петербургским медработникам от 18 до 60 лет сделают прививку от COVID-19 в первую очередь. В распоряжении об организации вакцинации пока ничего не говорится о простых гражданах.

Фото: Piter.tv