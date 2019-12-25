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Комздрав Петербурга рассказал о смертельных случаях после вакцинации от коронавируса
Сегодня, 16:34
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nadezhda_sib

Комздрав Петербурга рассказал о смертельных случаях после вакцинации от коронавируса

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Каждый случай исследуется.

В Петербурге зафиксировали три смертельных случая после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в "ТАСС".

Связь между вакцинацией и смертельным исходом не установлено. Два случая из двух уже полностью разобраны. Результаты третьего будет рассматривать специальная комиссия 31 мая после получения результатов патологоанатомического исследования. 

Ранее в комздраве прокомментировали ситуацию с очередью из "скорых" у Покровской больницы. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, смертельный случай
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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