Комздрав Петербурга рассказал о смертельных случаях после вакцинации от коронавируса

Каждый случай исследуется.

В Петербурге зафиксировали три смертельных случая после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в "ТАСС".

Связь между вакцинацией и смертельным исходом не установлено. Два случая из двух уже полностью разобраны. Результаты третьего будет рассматривать специальная комиссия 31 мая после получения результатов патологоанатомического исследования.

Ранее в комздраве прокомментировали ситуацию с очередью из "скорых" у Покровской больницы.

Фото: Piter.TV