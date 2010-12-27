Комплекс "Планетоград" снесут по решению суда

Застройщик пообещал вернуть дольщикам их деньги.

Петербургские Градозащитники 6 марта отмечают победу в суде по делу о незаконном строительстве жилого комплекса "Планетоград". На фоне того, что закон встал на сторону активистов, возник вопрос – это дольщики, которые вложили свои средства в строительство жилья.

Как рассказала "Мойке 78" председатель РОО "Охтинская дуга" Анастасия Плюто, суд аннулировал разрешение на строительство, то есть постройки были возведены самовольно. На данный момент их остается только снести. Решение суда вступило в силу в момент оглашения.

Также стало известно, что ответчик и заинтересованные лица подали апелляцию, но суд оставил жалобы без удовлетворения. Стоит отметить, что три недостроенных дома были только первой очередью комплекса, квартиры в котором активно продавались. На вопрос о судьбе дольщиков холдинг Setl Group заявил, что всем будут возвращены их денежные средства.

Напомним, активисты выступили против "Планетограда" из-за того, что комплекс полностью разрешит работу обсерватории из-за засветки.