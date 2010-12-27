В Петербурге семь активистов провели несколько одиночных пикетов у здания КГИОП в защиту Пулковской обсерватории.
По словам участницы акции, общественники стояли с плакатами "Требуем защитить Пулковскую обсерваторию" и "КГИОП отказывается защищать Блокадное кольцо — элемент объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, исторический центр Петербурга и связанные с ним группы памятников".
Акции в защиту обсерватории проводятся уже не в первый раз. По мнению активистов, строительство жилого комплекса "Планетоград" рядом с исследовательским центром может негативно сказаться на астрономических наблюдениях.
Также активисты заявили, что связь между Блокадным кольцом и строительством жилого комплекса очевидна не для всех. Дело в том, что Блокадное кольцо проходит через территорию возможной застройки.
Фото: ВКонтакте/Наталья Степанова
Активисты провели акцию протеста в защиту Пулковской обсерватории
В Петербурге семь активистов провели несколько одиночных пикетов в защиту Пулковской обсерватории. Общественники вышли к зданию КГИОП.
В Петербурге семь активистов провели несколько одиночных пикетов у здания КГИОП в защиту Пулковской обсерватории.