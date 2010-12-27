Смольный проиграл суд по строительству у Пулковской обсерватории

В Петербурге суд запретил строительство у Пулковской обсерватории.

В Петербурге Куйбышевский суд принял решение от 29 ноября прошлого года запретить строительство ЖК "Планетоград" недалеко от Пулковской обсерватории. С сегодняшнего дня, 6 марта вступил в силу отмена на разрешение постройки. Девелопер - устройство холдинга Setl City - проиграл апелляцию.

Известно, что застройщик ждет необходимых документов по решению суда. Затем будет ясно о следующих действиях, касающихся проекта.

Стоит отметить, что компания Setl City обещает вернуть деньги всем участникам долевого строительства. Напомним, что проект строительства "Планетограда" одобрили в 2017 руководством обсерватории.