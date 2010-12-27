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Смольный проиграл суд по строительству у Пулковской обсерватории
Сегодня, 15:23
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Shdaria
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Смольный проиграл суд по строительству у Пулковской обсерватории

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В Петербурге суд запретил строительство у Пулковской обсерватории.

В Петербурге Куйбышевский суд принял решение от 29 ноября прошлого года запретить строительство ЖК "Планетоград" недалеко от Пулковской обсерватории. С сегодняшнего дня, 6 марта вступил в силу отмена на разрешение постройки. Девелопер - устройство холдинга Setl City - проиграл апелляцию. 

Известно, что застройщик ждет необходимых документов по решению суда. Затем будет ясно о следующих действиях, касающихся проекта.

Стоит отметить, что компания Setl City обещает вернуть деньги всем участникам долевого строительства. Напомним, что проект строительства "Планетограда" одобрили в 2017 руководством обсерватории. 

 

Теги: застройка у пулковской обсерватории , новости петербург , новости спб , смольный проиграл апелляцию
Категории: Лента новостей Новости СПб

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