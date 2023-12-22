Прокуратура требует компенсацию для детей рабочих, погибших на Шафировском проспекте

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах (ст. 216 УК РФ).

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга осуществила проверку по обращениям матерей несовершеннолетних детей, лишившихся отцов. Информацию об этом передаёт пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в октябре 2023 года группа мужчин занималась трубопроводными работами на территории крематория на Шафировском проспекте. В какой-то момент произошел обвал грунта, в результате чего одного из рабочих засыпало землей. Двое его коллег решили спуститься за ним, однако никому из них не удалось выбраться.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах (ст. 216 УК РФ). Прокуратура обнаружила различные нарушения трудового законодательства со стороны предпринимателя, занимавшегося данными работами.

Прокурор направил в суд два иска в защиту прав семи детей, оставшихся без отцов, на общую сумму 6 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на ледоколе "Ермак" в Петербурге ликвидирован.

Видео: Прокуратура Петербурга