При прокладке траншеи на Шафировском проспекте погибли трое рабочих

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

В пятницу, 27 октября, в Красногвардейском районе Петербурга на Шафировском проспекте при производстве строительных работ погибли трое рабочих. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По предварительным данным, при проведении земляных работ произошло обрушение стенки траншеи.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее на Piter.TV: по факту падения рабочего в шахту лифта на "СКА Арене" возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу