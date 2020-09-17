Разработан VR-шлем второго поколения.

Компания Oculus представила новый шлем виртуальной реальности Quest 2. Об этом сообщили представители компании-"дочки" Facebook. Специалисты объяснили, что в свет выходит VR-гаджет второго поколения. Его использование стало проще для потребителя. Также техника гораздо компактнее предшественника.

В новый шлем встроены VR-дисплеи и аппаратная платформа. Создатели отказались от включения OLED-матриц. Ранее на дискомфорт из-за использования таких матриц жаловались пользователи. Новые IPS-экраны обновляют картинку с частотой в 72 Гц, но в будущем показатель поднимут до 90 Гц.

Разработчики заявили о выросшей производительности аппаратуры. В шлем установлен чипсет Qualcomm Snapdragon XR2. Оперативная память гаджета увеличилась до 6 ГБ. Однако в базовой версии шлема памяти всего 65 ГБ, в расширенной модели - до 256 ГБ.

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Видео: YT / Oculus