Компания Facebook Inc. обновила логотип

Фирма хочет отличаться от самого популярного своего продукта - социальной сети Facebook.

Американская компания Facebook Inc. поменяла логотип, чтобы компанию не путали с социальной сетью. Теперь фирменный логотип будет писаться исключительно строчными буквами в противовес соцсети. Об этом рассказали сами представители фирмы при помощи информации на официальной странице.

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Руководство компании надеется донести до пользователей, что в предприятие входит не только соцсеть, но и другой набор сервисов и приложений: Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp.

Эксперты отмечают, что стиль социальной сети останется нетронутым. Ее логотип пишется заглавными буквами и используется шрифт, разработанный специально для соцсети.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты предложили создать в России вместо Facebook альтернативную платформу.

Фото: Facebook Inc.

Видео: YouTube/Hindustan Times