  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:02
102
lesjasap
Код вставки плеера

Компания Facebook Inc. обновила логотип

0 0

Фирма хочет отличаться от самого популярного своего продукта - социальной сети Facebook.

Американская компания Facebook Inc. поменяла логотип, чтобы компанию не путали с социальной сетью. Теперь фирменный логотип будет писаться исключительно строчными буквами в противовес соцсети. Об этом рассказали сами представители фирмы при помощи информации на официальной странице.

Мы обновляем наш корпоративный брендинг, чтобы сделать более очевидными различия

комментируют в организации

Руководство компании надеется донести до пользователей, что в предприятие входит не только соцсеть, но и другой набор сервисов и приложений:  Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp. 

Эксперты отмечают, что стиль социальной сети останется нетронутым. Ее логотип пишется заглавными буквами и используется шрифт, разработанный специально для соцсети. 

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты предложили создать в России вместо Facebook альтернативную платформу.

Фото: Facebook Inc. 

Видео: YouTube/Hindustan Times

Теги: facebook, логотип, редизайн, социальная сеть
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии