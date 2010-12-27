Эксперты предложили создать в России вместо Facebook альтернативную платформу

По их мнению, на Западе могут действовать через подконтрольные ресурсы для пропаганды своих идей.

Российские специалисты обсуждают возможность создания альтернативной площадки социальной сети Facebook. По мнению Президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, ресурс может представлять угрозу для безопасности России, передало "Экономика сегодня".

Администрацию Facebook подозревают в том, что она пользуется возможностями социальной сети для разжигания протестов, провокация и влияния на массы. Так, например, в Гонконге в Facebook появилась запись о том, что местные полицейские применили в отношении протестующих бутылки с зажигательной смесью и боевое оружие, из-за чего погиб человек. Однако информация оказалась ложной, но удалить ее из социальный сети в Facebook отказались.

Малькевич в качестве альтернативной платформы привел в пример китайский WeChat, но нет уверенности в том, что россияне готовы отказаться от американской социальной сети.

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