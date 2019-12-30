Для этого Apple использует технологию сопоставления изображений.

В четверг, 9 января, стало известно о том, что компания Apple проверяет фотографии пользователей на предмет жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает The Daily Mail.

Соответствующее заявление сделала старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

Как оказалось, компания проверяет фотографии, которые хранятся в облачном сервисе пользователей iCloud. Компания не только проверяет пользователей на предмет жестокого обращения с детьми, но и анализирует фотографии пользователей на предмет сексуального насилия над несовершеннолетними.

Отмечается, что для соответствующей проверки Apple использует технологию сопоставления изображений.

Ранее мы сообщали о том, что на CES 2020 представлен ноутбук с гибким экраном.

Видео: XEETECHCARE, Canoopsy