В будущем для совершения покупок в магазинах не придется брать с собой банковскую карту.

Компания Amazon открыла регистрацию в системе бесконтактной оплаты ладонью руки. Специалисты презентовали устройство, которое позволяет совершать покупки в магазинах путем сканирования человеческой ладони, поверхность которой привязана к номеру кредитной карты.

Новинка получила название Amazon One. Для регистрации в системе покупателю потребуется вставить в устройство банковскую карту, а затем провести ладонью над девайсом, не дотрагиваясь до него. Гаджет запомнит и сохранит номер кредитки и структуру поверхности ладони. На данный момент процесс доступен только в двух магазинах сети в городе Сиэтл (штат Вашингтон). В ближайшие месяцы технология появится и в других точках торговой сети. Покупателям не потребуется носить с собой банковскую карту для совершения покупок.

Данный вид биометрии в компании считают более защищенным по сравнению с привычными методами. При этом клиент будет вправе стереть данные сканирования при помощи устройства или специального онлайн-портала.

Amazon показал летающую камеру для дома, которая отпугнет грабителя.

Видео: YT / amazon