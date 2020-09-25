Amazon показал летающую камеру для дома, которая отпугнет грабителя

Always Home Cam начнет продаваться в следующем году.

Amazon показал летающую бытовую камеру Always Home Cam для дома, которая отпугнет грабителя. Устройство разработано подразделением компании Ring. Презентационный ролик аппарата размещен на YouTube-канале производителя.

Специалисты отметили, что в основном режиме камера ведет наблюдение. Она пристыкована к док-станции. Однако если владельцу захочет посмотреть, не включена ли плита на кухне, дрон может активироваться через смартфон и полететь по заданному маршруту. Также дрон активирует сработавшая сигнализация. В этом случае хозяин дома получит уведомление на гаджет. При наличии интернет-соединения камера начнет видеотрансляцию.

Разработчики уверили, что камера абсолютно безопасна для людей и животных. Ее пропеллеры защищены решетками, а шум - достаточно громкий, чтобы предупреждать о своем приближении. В продажу устройство поступит в 2021 году. Приобрести технологическую новинку можно будет за 249 долларов.

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Видео: YT / Ring