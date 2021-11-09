Компания AMD презентовала EPYC Milan-X на основе Zen 3

Производитель выпустит четыре новых серверных процессора.

Компания AMD презентовала серверные процессоры, базирующиеся на Zen 3. Об этом рассказали разработчики технологической новинки. Демонстрация EPYC Milan-X проходила в онлайн-формате в рамках мероприятия Accelerated Data Center 8 ноября. Известно, что устройство создано на основе микроархитектуры Zen 3.

В компании уточнили, что линейка состоит из четырех процессоров. В них число универсальных ядер достигает от 16 до 64. В устройства внедрена технология 3D V-Cache, что дало разработчикам возможность для увеличения объема кэш-памяти до 804 мегабайт на каждый процессор. Размещение технологии также увеличило задержки в доступе к кэш-памяти третьего уровня. Однако увеличенный объем (в три раза) компенсировал негативный эффект за счет снижения нагрузку на ОЗУ.

Две младшие версии процессоров имеют уровень тепловыделения 240 Вт, старшие — 280 Вт.

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Фото и видео: AMD