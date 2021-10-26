В российском правительстве заявили, что соблюдение этических норм при работе с ИИ позволит предотвратить их нарушение.

В России подписали первый кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Подписание документа состоялось в рамках международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия". Информация об этом появилась на сайте правительства РФ.

Данный кодекс приняли Сбер, Яндекс, МТС, VK, "Газпром нефть" и Российский фонд прямых инвестиций, а также другие ведущие компании и научно-исследовательские организации.

В документе изложены общие этические принципы и нормы поведения, которым должны руководствоваться работающие в области ИИ. Он распространяется на отношения, которые связаны с этическими аспектами создания, внедрения и использования данных технологий.

Обществу нужен надежный ИИ с вероятностью ошибки ниже, чем у человека. Права и свободы граждан гарантированы Конституцией. Наша обязанность – реализовать механизмы по их защите, независимо от среды, в которой находится человек. Соблюдение этических норм при работе с ИИ позволит предотвратить их нарушение. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

По его словам, до конца текущего года к кодексу могут присоединиться не менее 100 компаний.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. Он подчеркнул, в будущем сквозные технологии проникнут во все сферы жизни – социальную, науку, культуру и производство. При этом российский лидер заявил, что следует заранее предусмотреть и купировать риски, связанные с ИИ.

Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект изучил влияние радиоактивного излучения на астронавтов.

Видео: Facebook/Пресс-центр ТАСС