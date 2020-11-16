Искусственный интеллект изучил влияние радиоактивного излучения на астронавтов

Это первый такой эксперимент.

Лаборатория НАСА Frontier Development и Intel провели совместное исследование. Они впервые с использование модели машинного обучения для изучения влияния радиоактивного излучения на астронавтов. Об этом сообщает пресс-служба Intel.

Сосредоточились ученые на изучении физического состояния астронавтов. Для этого был разработан алгоритм, который способен самостоятельно найти маркеры развития рака. ИИ обучили на большом массиве данных — снимках облучения мышей и людей.

Для получения информации использовали облачную платформу, которой воспользовались специалисты из НАСА и клиники Майо. Первичный анализ проводился локально, а результаты отправлялись в центральное хранилище для совместного изучения исследователями.

Оказалось, что для организма астронавтов радиационное излучение может быть токсичным. Оно воздействует на все ткани. Самое опасное из осложнений – возникновение раковых опухолей.

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