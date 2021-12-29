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Коммунальщики убрали с Марсова поля убрали арт-объект в виде фекалии
Сегодня, 20:01
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Коммунальщики убрали с Марсова поля убрали арт-объект в виде фекалии

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Ее разбили на снежные куски.

Арт-объект  в виде фекалии художника из Москвы Ивана Волкова уничтожили. Об этом рассказал создатель проекта в Instagram.

"Продукт жизнедеятельности" из снега коммунальщики разбили на куски. Известно, что жители Петербурга неоднозначно восприняли "скульптуру". Возможно, автор хотел привлечь внимание к плохой уборке города. Так, в комментариях к публикации подписчики отмечают, что подобную картину наблюдают во всех районах Петербурга в последнее время. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Большой Конюшенной художник Максим Гамма представил новый арт-объект.

Фото: Instagram / volkov___vanya

 

Теги: арт-объект фекалия, коммунальщики, марсово поле
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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