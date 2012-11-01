На Большой Конюшенной художник Максим Гамма представил новый арт-объект

Художник взял полосы дорожной "зебры" и обклеил их улыбающимися ромашками.

На Большой Конюшенной улице в Петербурге художник Максим Гамма представил свое новое творение – цветочный пешеходной переход. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Я клею постеры специально так, чтоб люди поднимали головы и смотрели все выше и выше. Ведь в массах все равно замечаю, как социальная жизнь порой засасывает. Учтя это, сегодня я хочу чтоб твой путь стал еще ярче. Улыбнись и откройся уже этому миру. Максим Гамма, художник

Арт-объект появился напротив дома №12 по Большой Конюшенной. Художник взял полосы дорожной "зебры" и обклеил их улыбающимися ромашками, характерными для Гаммы.

Ранее мы писали, что Покрас Лампас проведет мастер-классы для художников в Академии имени Штиглица.

Видео: Instagram / maxim_gamma