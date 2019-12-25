В Ленобласти утвердили нового главу комитета по природным ресурсам

Окончательно решение вступит в силу после согласования кандидатуры с Рослесхозом.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утвердил Фёдора Стулова в должности председателя Комитета по природным ресурсам. Окончательно решение вступит в силу после согласования кандидатуры с Рослесхозом.

Напомним, что Стулов вступил в должность временно исполняющего обязанности главы ведомства, а до этого руководил отделом особо охраняемых природных территорий, ещё раньше возглавлял Дирекцию особо охраняемых природных территорий.

Добавим, что в августе экс-руководитель комитета по природным ресурсам Денис Беляев и его первый заместитель Николай Волчуга уволились из ведомства.

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Фото: Telegram / Команда Капитана