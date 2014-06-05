Новым омбудсменом по правам ребёнка в Ленобласти стала Татьяна Толстова

Соответствующее назначение поддержал областной ЗакС.

Должность уполномоченного по правам детей Ленинградской области получила Татьяна Толстова. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Соответствующее назначение поддержал областной ЗакС.

С 2005 года чиновница находится на посту начальника отдела межрегионального и международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями аппарата регионального парламента.

Толстова родилась в посёлке Будогощь (Киришский район). Она получила два диплома о высшем образовании в РГПУ им. Герцена и Северо-Западный институт управления РАНХиГС.

Ранее мы сообщили о том, что новым руководителем комитета по контролю за имуществом Петербурга станет Роман Голованов.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области