Нового врио председателя комитета по природным ресурсам выбрали в Ленобласти

В 47-ом регионе назначен новый временно исполняющий обязанности председателя комитета по природным ресурсам. Согласно документу, подписанному губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, должность занял Фёдор Стулов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Отметим, что ранее Стулов руководил Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области.

Глава ведомства Денис Беляев и его первый зам Николай Волчуга написали заявления об увольнении из областной администрации в конце лета. Причины такого решения не уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: сайт Особо охраняемых природных территорий Ленобласти