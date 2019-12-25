Нового врио председателя комитета по природным ресурсам выбрали в Ленобласти

В 47-ом регионе назначен новый временно исполняющий обязанности председателя комитета по природным ресурсам. Согласно документу, подписанному губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, должность занял Фёдор Стулов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Отметим, что ранее Стулов руководил Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области.
Глава ведомства Денис Беляев и его первый зам Николай Волчуга написали заявления об увольнении из областной администрации в конце лета. Причины такого решения не уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: сайт Особо охраняемых природных территорий Ленобласти
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