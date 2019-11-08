Документ приняли, несмотря на протесты США и Украины.

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Дипломаты из Москвы осудили героизацию неонацизма в современном обществе. В российском департаменте подчеркнули, что сейчас набирают обороты опасные тенденции. Такое заявление сделали наши соотечественники во время заседания Третьего комитета Генеральной ассамблеи.

Они призывают ООН бороться с ними как на национальном, так и международной уровнях. В США и Украине заявили, что резолюция не имеет отношения к борьбе с нацизмом. Делегаты этих стран сочли действия России "дезинформацией в отношении соседних государств". В Америке добавили, что внесли значительный вклад в победу над фашизмом в Германии. В США голосуют против принятия резолюции с 2005 года.

предприняты попытки легализовать долгосрочные усилия Российской Федерации по дезинформации в отношении соседних государств под прикрытием сдерживания и борьбы с нацизмом прокомментировали политики

Однако документ все равно был принят 121 голосом при 55 воздержавшихся и двух голосах против.

Ранее Piter.tv писал о том, что ООН назвала число погибших за пять лет войны в Донбассе.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/DW News