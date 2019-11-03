ООН назвала число погибших за пять лет войны в Донбассе

Дынные были опубликованы в Твиттере.

В ходе вооруженного конфликта на Донбассе погибло более трех тысяч мирных жителей. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций.

Также в ООН отметили, что с 2014 года на юго-востоке Украины 9 000 человек получили раны, 1,3 миллиона человек стали внутренними переселенцами, 3,5 миллиона нуждаются в помощи.

Напомним, что Киев начал военную операцию в ЛНР и ДНР после того, как они заявили о своей независимости.

Ранее мы писали Украина подписала "Формула Штайнмайера". Это механизм политического урегулирования на Донбассе. Документ утверждает закон о порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецка и Луганска.

Видео: YouTube/AiirSource Military