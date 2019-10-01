Владимир Зеленский подтвердил согласие с "формулой Штайнмайера"

Документ был подписана 1 октября в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Глава государства сказал об этом во время брифинга, которой транслировал ТСН.

По словам лидера Незалежной, "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого пока еще нет. Новый закон будет разработан парламентом до конца года. К процессу его создания власти планируют привлечь общественность.

Напомним, что "Формула Штайнмайера" была подписана 1 октября в Минске. Это механизм политического урегулирования на Донбассе. Документ утверждает закон о порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецка и Луганска.

Видео: YouTube/Зе!Президент