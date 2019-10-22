Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях

Чиновники считают, что вернуть систему необходимо. Это позволит избежать многих смертельных случаев.

Комитет по охране здоровья Госдумы поддержал законопроект о восстановлении в России медвытрезвителей. Еще в мае депутаты внесли на рассмотрение проект по возвращению старой системы. Контроль за ней предлагается возложить на местное самоуправление и органами государственной власти.

Лицам в состоянии опьянения в общественных местах будет оказываться помощь. Сейчас парламентарии обсуждают вопрос относительно создания учреждений подобной помощи.

Напомним. что вытрезвители появились в 30-40-ых годах XX века, но после реформы полиции их ликвидировали. Однако из-за пьянства в России гибнет более 50 тысяч человек, многие из которых замерзают на улице. Таких жертв обморожений почти 10 тысяч россиян. Некоторые становятся мишенью для грабителей и мошенников.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума отказалась сделать выходным Светлый пасхальный понедельник.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Dr. Phil