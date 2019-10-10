  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:26
80
nadiputintseva
Код вставки плеера

Госдума отказалась сделать выходным Светлый пасхальный понедельник

0 0

В Госдуме посчитали неправильным делать в РФ второй религиозный праздник помимо Рождества

В Госдуме в первом чтении отказались установить в России дополнительный выходной день. Речь идет о Светлом пасхальном понедельнике.

В комитете Госдумы по труду, социальной политики и делам  это аргументировали дополнительной финансовой нагрузкой на работодателей, так как работа в выходной день предусматривает оплату труда в двойном размере.В Госдуме также посчитали неправильным делать в РФ второй религиозный праздник помимо Рождества. Такое решение было принято в связи с многоконфессиональным составом страны.

Напомним, законопроект о дополнительном выходном дне после празднования православной Пасхи был внесен в 2017 году депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. Цель инициативы – показать значимость православия в истории России.


Видео: 112 Украина

Теги: госдума, пасха, праздники в рф 2019
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии