Госдума отказалась сделать выходным Светлый пасхальный понедельник

В Госдуме посчитали неправильным делать в РФ второй религиозный праздник помимо Рождества

В Госдуме в первом чтении отказались установить в России дополнительный выходной день. Речь идет о Светлом пасхальном понедельнике.

В комитете Госдумы по труду, социальной политики и делам это аргументировали дополнительной финансовой нагрузкой на работодателей, так как работа в выходной день предусматривает оплату труда в двойном размере.В Госдуме также посчитали неправильным делать в РФ второй религиозный праздник помимо Рождества. Такое решение было принято в связи с многоконфессиональным составом страны.

Напомним, законопроект о дополнительном выходном дне после празднования православной Пасхи был внесен в 2017 году депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. Цель инициативы – показать значимость православия в истории России.



Видео: 112 Украина