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Госдума в октябре рассмотрит законопроект о воссоздании вытрезвителей
Сегодня, 9:48
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lesjasap

Госдума в октябре рассмотрит законопроект о воссоздании вытрезвителей

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В Минтруде заявили, что в планах ведомства нет воссоздания вытрезвителей.

В нижней палате парламента рассмотрят вопрос возвращения системы вытрезвителей. Об этом сообщила "Парламентская газета". Авторами инициативы выступили четыре сенатора и народные избранники. По мнению депутатов, регуляцией системы должна заниматься региональная власть. 

Политики напомнили, что от употребления алкоголя ежегодно в стране гибнет более 50 тысяч человек. Из них около 10 тысяч умерли в результате термического переохлаждения. также нередко пьяный люди становятся жертвами мошенников. 

Ранее предполагалось, что обновленная система вытрезвителей будет носить форму государственно-частного партнерства. Это позволит сотрудникам брать плату с "клиентов" заведений. В Минтруда заявляли, что воскрешать вытрезвители не планируют.

Напомним, что вытрезвители в России прекратили существование с 2014 года. Это произошло в рамках реформы МВД. Функции мест, куда отправляли нетрезвых граждан, перешли в медицинские учреждения. Туда же отправляют и пациентов с наркотическим или токсическим опьянением. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме предложили ввести льготную категорию "жертва перестройки".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: госдума
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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