Госдума в октябре рассмотрит законопроект о воссоздании вытрезвителей

В Минтруде заявили, что в планах ведомства нет воссоздания вытрезвителей.

В нижней палате парламента рассмотрят вопрос возвращения системы вытрезвителей. Об этом сообщила "Парламентская газета". Авторами инициативы выступили четыре сенатора и народные избранники. По мнению депутатов, регуляцией системы должна заниматься региональная власть.

Политики напомнили, что от употребления алкоголя ежегодно в стране гибнет более 50 тысяч человек. Из них около 10 тысяч умерли в результате термического переохлаждения. также нередко пьяный люди становятся жертвами мошенников.

Ранее предполагалось, что обновленная система вытрезвителей будет носить форму государственно-частного партнерства. Это позволит сотрудникам брать плату с "клиентов" заведений. В Минтруда заявляли, что воскрешать вытрезвители не планируют.

Напомним, что вытрезвители в России прекратили существование с 2014 года. Это произошло в рамках реформы МВД. Функции мест, куда отправляли нетрезвых граждан, перешли в медицинские учреждения. Туда же отправляют и пациентов с наркотическим или токсическим опьянением.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме предложили ввести льготную категорию "жертва перестройки".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

