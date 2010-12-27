Госдума в октябре рассмотрит законопроект о воссоздании вытрезвителей

В нижней палате парламента рассмотрят вопрос возвращения системы вытрезвителей. Об этом сообщила "Парламентская газета". Авторами инициативы выступили четыре сенатора и народные избранники. По мнению депутатов, регуляцией системы должна заниматься региональная власть.
Политики напомнили, что от употребления алкоголя ежегодно в стране гибнет более 50 тысяч человек. Из них около 10 тысяч умерли в результате термического переохлаждения. также нередко пьяный люди становятся жертвами мошенников.
Ранее предполагалось, что обновленная система вытрезвителей будет носить форму государственно-частного партнерства. Это позволит сотрудникам брать плату с "клиентов" заведений. В Минтруда заявляли, что воскрешать вытрезвители не планируют.
Напомним, что вытрезвители в России прекратили существование с 2014 года. Это произошло в рамках реформы МВД. Функции мест, куда отправляли нетрезвых граждан, перешли в медицинские учреждения. Туда же отправляют и пациентов с наркотическим или токсическим опьянением.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме предложили ввести льготную категорию "жертва перестройки".
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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