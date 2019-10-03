В Госдуме предложили ввести льготную категорию "жертва перестройки"

Им предоставят субсидии и другие меры поддержки.

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию - "жертвы перестройки". По мнению депутатов, "перестройка" являлась крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для жителей СССР в 90-е годы. Особенно пострадали граждане, которым тогда было по 25-45 лет.

На долю тех, кто всё же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как "жертвы перестройки", которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии говорится автор инициативы

В этот период Правительство зафиксировало падение рождаемости и существенный рост смертности. Многие получили тяжелые заболевания, а некоторые рано лишились родственников. Сейчас для данной категории "жертв" планируется запустить меры социальной поддержки. Какие именно льготы будут приняты, политики не уточнили.

Известно, что законопроект внес на рассмотрение заместитель председателя Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышев. Обращение направлено в адрес Минтруда.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума направила вопросы Цукербергу по исполнению Facebook законов России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/msvetov