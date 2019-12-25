Комендантский час в Турции решили не распространять на иностранных туристов. Об этом агентство "РИА Новости" сообщил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой. По его словам, власти не планируют ужесточать ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19.
Поскольку мы начинаем брать ситуацию под контроль.
Мехмет Эрсой, министр культуры и туризма Турции
С пятницы с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника граждане Турции также обязаны находится дома. Действуют ограничения на количество людей в продуктовых магазинах и ТЦ. На входе граждане должны предоставить QR-код, которые также называют "кодами здоровья".
Ранее Турция поддержала Украину в переговорах по "деоккупации" Крыма.
Фото: pixabay.com
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