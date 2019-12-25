Комендантский час в Турции не будут распространять на туристов

Решение будет действовать до тех пор, пока не введут "какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это".

Комендантский час в Турции, введенный правительством на новогодние праздники, не будет распространяться на туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства культуры и туризма Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что комендантский час будет действовать с 31 декабря по 4 января. С 21:00 до 05:00 гражданам запретят выходить на улицы. Решение принято турецкими властями в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Представитель Министерства культуры и туризма Турции отметила, решение не распространять комендантский час на туристов будет действовать до тех пор, пока не введут "какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это".

Ранее стало известно, что власти Москвы не видят предпосылок вводить локдаун.

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