Власти Москвы не видят предпосылок вводить локдаун

При этом в новогодние праздники будут действовать ограничения.

Власти Москвы не видят предпосылок для введения тотального локдауна в городе. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

Многие страны на сегодняшний день уже пошли по этому пути, кто-то ввел комендантский час, кто-то вводит тотальный локдаун практически на месяц. В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет. Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы

Немерюк также напомнил о запрете работы ресторанов и кафе в новогоднюю ночь с 23:00 до 06:00, но закрывать магазины и рестораны целиком власти столицы не собираются. Катки в Москве будут работать все праздничные дни, однако на них будут действовать ограничения по количеству посетителей в связи с пандемией.

Ранее стало известно, что в Москве не собираются вводить дополнительные ограничения на Новый год.

Видео: YT / Россия 24