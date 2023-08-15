Комбат рассказал, что на соледарском направлении за ВСУ воюют в основном наемники

Боец объяснил как проходят сражения с ВСУ на данном фронте в зоне СВО.

Боевые подразделения иностранных наемников сражаются на стороне Вооруженных сил Украины на соледарском направлении, а украинских солдат на этой территории практически нет. Соответствующее заявление в интервью журналистам ТАСС сделал местный командир казачьего добровольческого диверсионно-разведывательного батальона "С.К.И.Ф.", действующего в зоне проведения специальной военной операции в составе бригады "Терек" Казачьего войска Донецкой народной республики с позывным "Ставр". Эксперт отметил, что среди военных преимущественно встречаются поляки. Речь идет об участке фронта в два километра.

В основном поляки. Наши разведчики пробираются к врагу, слышат польскую речь, английскую. Техника вся натовская, нашей почти нет. Очень много иностранного оружия - беспилотники, минометы английские, польские. командир казачьего добровольческого диверсионно-разведывательного батальона "С.К.И.Ф."

Боец подчеркнул, что позиции российской армии располагаются в 300 метрах от противника. ВСУ регулярно пытаются пройти на территорию, делают подкопы, но в ответ получают огневое поражение. При этом комбат добавил, что потери противника в личном составе измеряются сотнями человек.

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Фото и видео: Telegram / Вадим Белозерцев/ТАСС