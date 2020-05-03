Первым делом врач посоветовал предупредить коллег о своем заболевании.

В своем Instagram-аккаунте известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский описал алгоритм действий при симптомах коронавируса. Он привел подписчику собственный пример, что бы он сделал в случае возможного заболевания COVID-19.

Специалист заявил, что сначала он бы позвонил коллегам и рассказал бы о своем заболевании. Затем он предпринял бы первые меры, исходя из симптомов – в случае болей в горле использовал леденцы, в случае повышения температуры – парацетамол. Комаровский не стал бы использовать противовирусные препараты для борьбы с ВИЧ-инфекцией и другие средства. Он стал бы "литрами пить жидкость" и есть фрукты.

Ранее Евгений Комаровский назвал список мест, где риск заражения коронавирусной инфекцией максимален.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский