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Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

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На первое место он поставил больничную палату интенсивной терапии.

В своем Instagram известный врач Евгений Комаровский назвал список мест, где риск заражения коронавирусной инфекцией максимален. 

На первое место он поставил больничную палату интенсивной терапии. Он отметил, что на небольшой площади и отсутствии проветривания риск заразится там становится максимальным.  К опасным местам Комаровский также отнес церкви, казармы, тюрьмы, метро и дома престарелых и людей с инвалидностью.

На данный момент в России зафиксировали 80 949 случаев заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов по стране составляет 747, от инфекции излечились 6 767 человек

Видео: YouTube / Доктор Комаровский

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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