Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

На первое место он поставил больничную палату интенсивной терапии.

В своем Instagram известный врач Евгений Комаровский назвал список мест, где риск заражения коронавирусной инфекцией максимален.

На первое место он поставил больничную палату интенсивной терапии. Он отметил, что на небольшой площади и отсутствии проветривания риск заразится там становится максимальным. К опасным местам Комаровский также отнес церкви, казармы, тюрьмы, метро и дома престарелых и людей с инвалидностью.

На данный момент в России зафиксировали 80 949 случаев заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов по стране составляет 747, от инфекции излечились 6 767 человек

Видео: YouTube / Доктор Комаровский