Представитель ЧВК обратился к украинском новобранцам со словами о том, что с пленными будут хорошо обращаться.

Российские боевые отряды продвигаются к центру города Артемовска (украинское название - Бахмут), им осталось пройти менее двух километров. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал командир взвода группы частной военной компании "Вагнер". Эксперт пояснил прессе, что в настоящее время на территории города продолжаются кровопролитные сражения. Однако Россия продвигается вперед, хотя и небольшими темпами. Это связано с тем, что командование Вооруженных сил Украины как может пытается затыкать броши на линии фронта при помощи недавно мобилизованных солдат-новобранцев.

До центра Бахмута от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление. источник агентства

Напомним, что Артемовск находится на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики, в северном направлении от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ на Донбассе.

Командир авиагруппы: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости