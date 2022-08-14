Командир взвода "Кракена" заявил, что у Киева нет шансов победить армию России

Он также заявил, что в эфире украинского телевидения подают фейковую информацию.

Командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников заявил, что у Киева нет шансов победить армию России. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам командира, подразделение, к которому он относится, не является каким-то специально обученным, поскольку никто не умел обращаться с иностранным оружием. Он также заявил, что в эфире украинского телевидения подают фейковую информацию.

Ранее командир взвода "Кракена" подтвердил захват боевиками домов под Харьковом.

Видео: Telegram / РИА Новости