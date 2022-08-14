Командир взвода "Кракена" подтвердил захват боевиками домов под Харьковом

По его словам, боевиков нацподразделения вывозили по харьковскому направлению.

Командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников подтвердил захват боевиками домов под Харьковом. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Информацию о создании украинскими националистами опорных пунктов в жилых домах Николаева и Харькова сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По словам Стрельникова, боевиков нацподразделения вывозили по харьковскому направлению. Их задачей была слежка за выходами ракет.

"Кракен" – запрещенная на территории РФ нацистская, террористическая и экстремистская организация.

Ранее Минобороны объявило об отказе пленных ВСУ возвращаться на Украину.

Видео: Telegram / РИА Новости