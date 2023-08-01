Командир экипажа Ка-52 рассказал об уникальных возможностях вертолета

Командир экипажа с позывным "Маяк" рассказал о работе на вертолете в зоне СВО.

Ударный российский вертолет Ка-52 является уникальным воздушным объектов из-за установленных на нем высокотехнологичных систем. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал командир экипажа с позывным "Маяк". Военнослужащий пояснил, что говорит о такой аппаратуре как бортовой комплекс обороны. БКО способен оберегать летчиков от опасности. Он предупреждает пилотов об ударах противника, а также помогает безопасно уклоняться от угроз.

Вертолет Ка-52 является уникальным и, соответственно, на нем стоят уникальные системы. Самое первое - это БКО, система определяет как и пуск ракеты ПВО по нам, так и выполнение прицеливания. командир экипажа с позывным "Маяк"

Эксперт добавил, что система может самостоятельно просчитывать и выполнять противодействие в отношении противника, а также указывает экипажу на тот момент, в какую сторону необходимо совершить маневр-уклонение: "Уходи вправо", "Уходи влево". "Маяк" назвал технику боевым братом, так как она постоянно сохраняет и бережет специалистов настолько, насколько может.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости